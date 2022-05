Szybcy i wściekli 10 - Scott Eastwood powróci w filmie. Nowe zdjęcie zza kulis

fot. Universal Pictures

Obecnie w Londynie trwają zdjęcia do widowiska Szybcy i wściekli 10, kolejnej części kasowej serii akcyjniaków. W międzyczasie ujawniono kolejnego członka obsady. To znany już widzom Scott Eastwood, którego ostatnio widzieliśmy w produkcji Szybcy i wściekli 8. Aktor powtórzy swoją rolę Little Nobody.

Ponadto do sieci trafiło nowe zdjęcie zza kulis produkcji, które wrzucił Vin Diesel. Możemy na nim zobaczyć Brie Larson. Zdjęcie sugeruje, że jej postać będzie raczej nową członkinią rodziny Doma niż jej przeciwniczką.

Szybcy i wściekli 10 - zdjęcie zza kulis

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Vin Diesel (@vindiesel)

Szybcy i wściekli 10 - obsada

W obsadzie produkcji powrócą znani z poprzednich części Vin Diesel jako Dom, Michelle Rodriguez jako Letty, Chris „Ludacris” Bridges jako Tej, Tyrese Gibson jako Roman, Nathalie Emmanuel jako Ramsey, Sung Kang jako Han i Charlize Theron jako cyber-terrorystka Cipher. Wśród nowych osób w serii znajdują się Jason Momoa, Daniela Melchior, Alan Ritchson oraz wspomniana Brie Larson.

Szybcy i wściekli 10 - film trafi do kin w USA 19 maja 2023 roku.