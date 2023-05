Szybcy i wściekli 10 - tak metalowa kula rozwalała autobus na planie. To nie efekt komputerowy

fot. materiały prasowe

Nowe wideo z planu filmu Szybcy i wściekli 10 pokazuje, jak nakręcono scenę z toczącą się po ulicy ogromną metalową kulą. W niej też przebija ona autobus na pół. Następuje to w trakcie pościgu na ulicach. Widzimy po raz kolejny, że choć znakiem rozpoznawczym serii są absurdalne sceny akcji, twórcy znów pokazują, że wolą jest robić praktycznie, a nie opierać się tylko na pracy komputera.

Szybcy i wściekli 10 - wideo z planu

Szybcy i wściekli 10 - box office

Prognozy zapowiadają globalne otwarcie na poziomie 295 mln dolarów. Oznacza to, że będzie to trzecie największe otwarcie w historii serii. Największe dwa to Szybcy i wściekli 8 (541,9 mln dolarów) oraz Szybcy i wściekli 7 (397,6 mln dolarów).

Szybcy i wściekli 10 - opis fabuły

W ciągu wielu misji i wbrew przeciwnościom losu Dom Toretto (Vin Diesel) i jego rodzina przechytrzyli i prześcignęli każdego wroga na swojej drodze. Teraz muszą zmierzyć się z najgroźniejszym przeciwnikiem, z jakim kiedykolwiek mieli do czynienia.

W obsadzie znaleźli się między innymi Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, John Cena, Jason Statham i Charlize Theron. Złoczyńcą nowej odsłony franczyzy będzie Jason Momoa.

Szybcy i wściekli 10 - premiera 19 maja 2023 roku tylko w polskich kinach.

Szybcy i wściekli 10 - poznajcie wszystkich 24 bohaterów