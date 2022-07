T-Mobile ma nową wszechstronną ofertę Magenta Dom

fot. T-Mobile

Nowa oferta T-Mobile kryjąca się pod nazwą Magenta Dom jest już dostępna w sprzedaży stacjonarnej oraz online. Na klientów czeka nielimitowany abonament komórkowy oraz internet światłowodowy, a także nowość w ofercie operatora – tradycyjna telewizja, dostępna za pomocą dekodera lub aplikacji. Tym samym oferta T-Mobile staje się kompletna i pozwala mieć wszystkie usługi telekomunikacyjne oraz rozrywkowe u jednego dostawcy za 95 zł miesięcznie.

Magenta Dom łączy w sobie brak ograniczeń (w tym nielimitowany Internet komórkowy), ale także elastyczność i prostotę. W nowej ofercie oprócz abonamentu komórkowego i światłowodu, klient otrzymuje również telewizję ze 130 kanałami (w tym m.in. HBO, Eleven Sports i kanały z rodziny Disneya, TVN czy Discovery) z pakietu L w promocyjnej ofercie na rok. Po tym czasie klienci mogą dostosowywać zakres pakietów do swoich potrzeb, zmieniając je nawet co miesiąc za pomocą zaledwie kilku kliknięć w aplikacji. Oferta Magenta Dom z usługą telewizyjną to także roczny bezpłatny dostęp do platformy Player bez reklam oraz usługi „Rozrywka bez Ograniczeń”, która pozwala korzystać każdego miesiąca z tej samej lub innej platformy streamingowej – takiej jak ELEVEN SPORTS, Legimi, Tidal czy HBO Max.

Lista kanałów TV powstała w oparciu o analizy opinii klientów, którzy wskazali, jakie programy są dla nich istotne i co faktycznie chcieliby znaleźć w ofercie. Na podstawie badania ich opinii wyselekcjonowanych zostało łącznie 130 kanałów dostępnych w pakiecie L usługi Magenta Dom. Więcej informacji na temat oferty Magenta Dom można znaleźć pod adresem www.t-mobile.pl/c/magenta-dom/oferta, a szczegóły dot. komponentu telewizyjnego na stronie www.t-mobile.pl/c/magenta-dom/telewizja.