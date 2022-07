Co dalej z oryginalnymi produkcjami HBO Max w Polsce? Mamy komentarz

Foto. naEkranie.pl

Wiadomość o tym, że firma Warner Bros. Discovery nie będzie już produkować oryginalnych projektów HBO Max w krajach skandynawskich (Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia), Europie Środkowej (w tym w Polsce), Holandii i Turcji, a także usunie część treści ze swojej platformy w celu uwolnienia umów licencyjnych gdzie indziej, była dla nas nie lada zaskoczeniem. Zwłaszcza że ze wszystkich serwisów streamingowych dostępnych w naszym kraju to HBO od zawsze tworzyło świetny lokalny kontent. Wystarczy wspomnieć chociażby o Bez tajemnic, Watahę czy Ślepnąc od świateł. Są to solidne produkcje, które dobrze radziły sobie nie tylko w kraju nad Wisłą, ale także na całym świecie. Zdobywały nawet nagrody.

Napisaliśmy więc do polskiego oddziału HBO Max, a dokładniej do PR Director CE Agnieszki Niburskiej, z pytaniem o to, co ta decyzja oznacza dla nas jako odbiorców.

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem najbardziej atrakcyjnej dla polskich widzów oferty programowej, która będzie zawierała treści najwyższej jakości. W ramach dalszych prac nad połączeniem HBO Max i Discovery+ w jedną globalną platformę streamingową prezentującą szeroki zakres treści z całego Warner Bros. Discovery, trwa przegląd aktualnej oferty programowej dotychczasowych serwisów. Elementem tego procesu jest decyzja o usunięciu z HBO Max części produkcji oryginalnych, a także zaprzestaniu dalszych prac nad lokalnymi produkcjami oryginalnymi HBO Max w Polsce, a także w krajach skandynawskich i pozostałej części Europy Środkowej. Zaangażowanie firmy na rynkach HBO Max nie ulega zmianie. Projekty lokalne nadal będą zamawiane dla kanałów linearnych Warner Bros. Discovery oraz będą nabywane lokalne treści produkowane przed podmioty trzecie z myślą o udostępnieniu ich w serwisach streamingowych. W ramach globalnego procesu trwa przegląd projektów na etapie produkcji i postprodukcji, żeby zdecydować, czy finalnie znajdą się na platformie HBO Max, czy zostaną zastosowane inne rozwiązanie licencyjne. Jest też kilka projektów europejskich, których produkcja została już zamówiona i mogą pojawić się w ofercie HBO Max.

To oznacza tyle, że firma wstrzymuje tworzenie nowych projektów HBO Max w Polsce, a los tych, które są obecnie w produkcji lub postprodukcji, jest niepewny. Nie ma co ukrywać - nie jest optymistyczną wiadomością. Firma doszła do wniosku, że raczej będzie kupować gotowe produkcje niż sama je tworzyć. Dostaliśmy za to informację, że takie lokalne produkcje jak Wataha, Pakt, Ślepnąc od świateł, Bez tajemnic czy Odwilż na razie pozostaną w bibliotece serwisu. Może się to wydawać oczywiste, ale pragnę zauważyć, że część oryginalnej zawartości HBO z innych krajów została wycofana z biblioteki.

Co w takim razie z całym zespołem produkcyjnym działającym w HBO? Czy zostaje on wcielony do nowych struktur spółki?

Jest za wcześnie na komentarz, decyzje w tej materii nie zostały podjęte.

Nie ukrywam, że ruch, jaki wykonał zarząd, jest dość dziwny. HBO Max wystartowało w Polsce raptem 4 miesiące temu i zamiast wzbogacać swoją bibliotekę o nowe produkcje i nawiązywać walkę z Disney+, tak jakby składa broń. Czy to koniec pewnej ery królowania produkcji HBO na polskim rynku? Miejmy nadzieje, że nie.