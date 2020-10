Tacy jesteśmy - teaser 5. sezonu. Rodzinny dramat powraca z koronawirusem w tle

fot. zrzut ekranu/NBC

Tacy jesteśmy to serial opowiadający o perypetiach rodziny Pearsonów, którzy zmagają się z różnymi przeciwnościami losu, traumami i uzależnieniami. Stacja NBC ogłosiła, że 5. sezon zadebiutuje wcześniej niż to było zaplanowane. Początkowo dwugodzinna premiera miała odbyć się tydzień po wyborach prezydenckich w USA, czyli 10 listopada. Jednak podjęto decyzję, że nowe odcinki zostaną wyemitowane tydzień przed wyborami, czyli 27 października.

W opisie pierwszych dwóch odcinków możemy przeczytać, że Pearsonowie zbierają się, aby świętować swoje 40. urodziny, rozmyślając o dniu swoich narodzin.

Do sieci trafił teaser 5. sezonu Tacy jesteśmy, w którym przeplatają się sceny z poprzednich sezonów, a także nowe sceny. W jednej z nich widzimy, że Kevin nosi maseczkę ochronną. Przypomnijmy, że twórca serialu, Dan Fogelman, potwierdził, że wątek choroby COVID-19 pojawi się w nowej serii. Nie zdradził jednak, w jaki sposób wpłynie to na losy Pearsonów, ale na pewno nie zmieni to zakończenia serialu i ustalonej ścieżki fabularnej.

Tacy jesteśmy - teaser

Poniżej możecie zobaczyć nowy plakat 5. sezonu. fot. NBC