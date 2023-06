Tajna inwazja - reżyserowi zabroniono czytania komiksu. Ta historia będzie mieć 2. sezon?

fot. Disney+

Ali Selim, reżyser serialu Tajna Inwazja w rozmowie ze ScreenRantem wyjawił, że gdy podpisał kontrakt na pracę przy nowej produkcji MCU, dostał z góry jedną wytyczną: nie czytać komiksów Marvela. Podkreślono mu, że komiksy nie mają nic wspólnego z tym, jaką historię Marvel Studios chce opowiedzieć w serialu.

Tajna inwazja - komentarz reżysera

- Kiedy przyjąłem posadę reżysera, nie pisałem scenariuszy. Wiele tych decyzji podjął Kyle Bradstreet i inni scenarzyści. Pierwsze co mi powiedziano, to abym nie czytał komiksów. Nie mają one nic wspólnego z tym, co tu staramy się opowiedzieć.

Selim tłumaczy, że skupił się więc na relacji Nicka Fury'ego Talosem, która została zapoczątkowana w filmie Kapitan Marvel. Filmowiec dodał też, że Tajna inwazja została zaprojektowana jako zamknięta historia, która ma zostać opowiedziana w sześciu odcinkach. Nie ma tu więc żadnych planów na kolejne sezony. Dodaje jednak, że pojawią się otwarte wątki, które mają potencjał na rozbudowanie w innych projektach.

Przypomnijmy, że wcześniej Don Cheadle, który gra Jamesa Rhodesa w serialu zapowiedział, że Tajna inwazja bezpośrednio wprowadzi do wydarzeń z filmu Armor Wars, w którym zagra główną rolę.

Tajna inwazja - serial co środę w Disney+.