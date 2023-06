Tajna Inwazja - Emilia Clarke wybrała MCU jako najlepszą franczyzę, w której brała udział

fot. youtube.com/Marvel Entertainment

Emilia Clarke dołącza do MCU za sprawą serialu Tajna Inwazja, ale to nie jest dla niej debiut w tak dużej franczyzie. Wcześniej występowała przez 8. sezonów jako Daenerys Targaryen w Grze o tron, a także pojawiła się w Gwiezdnych Wojnach w filmie Han Solo: Gwiezdne wojny – historie.

W wywiadzie dla Yahoo, Clarke poruszyła między innymi temat tego, że Kinowe Uniwersum Marvela jest najlepszą franczyzą, do jakiej miała okazję dołączyć. Jej zdaniem to osobna liga, coś działającego w obrębie własnego poziomu i oddzielonego od wszystkiego innego. Dla aktorki to nie jest tylko seria o superbohaterach, to coś zupełnie innego. Clarke zwróciła też uwagę na "łatwość i spokój", które wynikają ze świadomości, że Marvel jest "najlepszy" w tym, co robi.

Jest pewna łatwość i spokój, które moim zdaniem wynikają z tego, że są najlepsi i być może zdają sobie z tego sprawę, biorąc do tej pracy najlepszych z najlepszych. Posiadanie potem takiej obsady (jak w serialu Tajna Inwazja - przyp. red.), to coś oszałamiającego.

fot. Helen Sloan/HBO

Porównując do doświadczenia z pracy nad Grą o tron wspomina, że przy tamtym serialu nie wiedzieli do końca, co robią i czy to się uda. Wchodząc do MCU jest się pewnym tego, że wszystko jest na swoim miejscu.