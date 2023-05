Tajna Inwazja - Don Cheadle o pierwszym występie u boku Samuela L. Jacksona

Marvel/EW.com

Nowy serial MCU zatytułowany Tajna Inwazja, opowie o inwazji Skrullów na Ziemię. Nick Fury i Talos, niecodzienny duet, wspólnymi siłami będą musieli dowiedzieć się, którzy bohaterowie Marvela są sobą, a którzy są tak naprawdę zmiennokształtnymi kosmitami.

W obsadzie serialu są między innymi Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Olivia Colman, Emilia Clarke i Kingsley Ben-Adir. W produkcji swój udział zaliczy też Don Cheadle (War Machine), który w rozmowie z EW.com zauważył, że chociaż jest przyjacielem Samuela L. Jacksona i od lat wcielają się w swoich bohaterów w MCU, to jednak nigdy nie mieli okazji grać obok siebie. Obaj panowie pojawili się nawet osobno w filmie Stevena Soderbergha Co z oczu, to z serca z 1998 roku. Ale pomimo ich pozakulisowej przyjaźni i wspólnych projektów, nigdy nie pojawili się razem na ekranie - aż do teraz.

Dzień pierwszy, usiedliśmy i stwierdziliśmy obaj: "to powinno się wydarzyć już dawno temu, ale to wspaniale, że dzieje się właśnie teraz". Sam jest dobrym przyjacielem, a ja znam go od dawna. Fanie było móc usiąść naprzeciwko niego i wymieniać dialogi.

Aktor ujawnia też, że jego postać będzie teraz w MCU "prawą ręką prezydenta" i będzie ściśle współpracować z Białym Domem, aby móc pomagać w powstrzymywaniu zagrożeń. Dodaje, że serial będzie zawierał akcję, ale też będzie bardziej skupiony na intrydze, dramacie i podwójnych oszustwach. Wszystko w klimatach MCU.

Tajna Inwazja - zdjęcia

Tajna Inwazja - nowe zdjęcie

Za scenariusz odpowiada Kyle Bradstreet, a reżyserią zajmują się Thomas Bezucha i Ali Selim.

Zobacz także:

Tajna Inwazja zadebiutuje w ofercie platformy Disney+ już w czerwcu.