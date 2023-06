Tajna Inwazja - czołówka nie została stworzona TYLKO przez Sztuczną Inteligencję. Studio komentuje

Marvel studios

Tajna Inwazja to nowy serial Kinowego Uniwersum Marvela, który opowiada o tytułowej inwazji zmiennokształtnych Skrullów na planetę Ziemia. Serial zbiera stosunkowo pozytywne recenzje za pierwszy odcinek, ale burzę wywołało coś zupełnie innego. Okazuje się, że czołówka produkcji zrealizowana została przy pomocy Sztucznej Inteligencji, co wywołało niesmak wśród wielu komentujących.

Twórcy serialu potwierdzili, że faktycznie czołówka została stworzona przy pomocy Sztucznej Inteligencji, co miało nawiązywać do klimatu produkcji. Sekwencja została zaprojektowana przez Method Studios, a teraz właśnie przedstawiciele tego studia odnieśli się do krytyki. Wielu fanów zarzucało Marvelowi, że w ten sposób wyparto artystów i pozbawiono pracy kogoś, kto mógłby zrealizować czołówkę. Method Studios zaprzecza jakoby coś takiego miało miejsce.

Sztuczna inteligencja to tylko jedno z wielu narzędzi, z których korzystali nasi artyści. Żadne prace artystów nie zostały zastąpione przez włączenie tych nowych narzędzi; zamiast tego uzupełniały i pomagały naszym zespołom kreatywnym

Method wyjaśnia w swoim oświadczeniu, że wykorzystano istniejące i niestandardowe narzędzia sztucznej inteligencji do tworzenia elementów i ruchów postaci w czołówce, ale cała produkcja obejmowała tradycyjną pracę działu artystycznego, animatorów, kompozytorów i innych artystów.

Tajna Inwazja - czołówka