Tajna Inwazja pierwszym serialem MCU z oznaczeniem o zalecanej kontroli rodziców

Tajna Inwazja jest serialem Kinowego Uniwersum Marvela i pierwszy raz przy okazji promocji następnych odcinków, pojawiło się ostrzeżenie dotyczące zaleceń o kontroli rodzicielskiej.

Wcześniej brytyjska strona serialu pokazywała nam kategorię wiekową tego serialu jako 16+, co jest odpowiednikiem filmowej kategorii wiekowej R, czyli treści przeznaczonych wyłacznie dla widzów dorosłych. Nic zatem dziwnego, że możemy oczekiwać nie tylko dojrzalszych treści, ale też wyraźnych ostrzeżeń w trakcie promocji. Na mediach społecznościowych Marvel UK, serial zawiera ostrzeżenia dla rodziców o dojrzałej treści serialu. Przy zdjęciach pojawia się w prawym górnym rogu znaczek zalecający kontrolę rodzicielską. To samo dotyczy też materiałów wypuszczanych na Twitterze. Należy zauważyć, że nie jest to pierwszy raz, kiedy takie ostrzeżenie pojawiło się przy okazji promocji treści z serwisu Disney+.

The Kardashians, The Full Monty i inne tego typu projekty miały podobne ostrzeżenia. Jednak Tajna Inwazja to pierwszy projekt MCU z takimi ostrzeżeniami. Dla porównania, serial Mecenas She-Hulk nie zawierał takich ostrzeżeń, a jednak ze względu na tematykę, można by uznać, że tutaj takie oznakowanie również mogłoby być przydatne. Co więc czeka na widzów Tajnej Inwazji? Przekonamy się niebawem.