Tak właśnie przegrywasz Wojnę Czasu: nagradzana nowela SF już w Polsce

Uroboros

Nakładem wydawnictwa Uroboros ukazała się dzisiaj książka duetu Amal El-Mohtar i Max Gladstone. Tak właśnie przegrywasz Wojnę Czasu to w dużej mierze składająca się z listów dwóch bohaterek historia, w której przedstawicielki dwóch wrogich frakcji walczących o panowanie nad liniami czasowymi nawiązują korespondencję. Wraz z wymianą listów początkowa ciekawość przeciwniczki przeradza się w coś więcej, co każe zmienić bohaterkom spojrzenie na swoją rolę w konflikcie.

Tak właśnie przegrywasz Wojnę Czasu to utwór wyróżniony wieloma anglojęzycznymi nagrodami dla fantastyki. Za ten tekst autorzy otrzymali między innymi nagrody Hugo, Nebulę czy Locusa.

Książka Tak właśnie przegrywasz Wojnę Czasu została wydana w twardej oprawie i liczy 192 strony.

Tak właśnie przegrywasz Wojnę Czasu - okładka i opis książki

Epistolarna opowieść SF. Red i Blue podróżują tam i z powrotem w czasie, zmieniając historię wielu wszechświatów w imieniu swoich, walczących ze sobą, imperiów. Wiedząc o sobie nawzajem, zostawiają sobie tajne wiadomości – początkowo szydercze, ale stopniowo rozwijające się we flirt, a następnie w miłość. Kiedy dowódca Red wykrywa interakcję między Red i Blue, zmusza Red do wysłania Blue wiadomości, która ją zabije. Po śmierci Blue Red podróżuje w czasie do dzieciństwa Blue, aby zapewnić jej odporność na zatrutą wiadomość, by pozwolić jej przeżyć.