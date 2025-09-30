Takiego Wiedźmina jeszcze nie widzieliście. Artyści pokazują nowe oblicza Geralta

foto. naEKRANIE.pl

Podczas Festiwalu Komiksów i Gier Planszowych w Łodzi na scenie głównej artyści rysowali własne wersje Wiedźmina. W zeszłym roku odbyła się podobna akcja, tylko wtedy zaproszeni goście zajmowali się Batmanem. Prace zostały zlicytowane na aukcji charytatywnej na rzecz Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci przy ul. Łupkowej.

W tym roku w akcji wzięli udział tacy artyści jak: Bill Sienkiewicz, Marcin Podolec, Katarzyna Klas vel kth, Tomasz Leśniak, Błażej Kurowski, Sławomir Kiełbus i JP Ahonen. W poniższej galerii możecie zobaczyć ich prace.

Wiedźmin MFGiK 2025 Zobacz więcej

Niektóre z zaprezentowanych prac zostały od razu zlicytowane. Za pracę Billa Sienkiewicza jeden z festiwalowiczów zapłacił 5500 zł.