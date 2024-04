Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles - nowy teaser serialowego spin-offu. Co czeka na żółwie?

fot. materiały prasowe

Reklama

W 2023 roku w kinach pojawił się film Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos, który szedł śladem Spider-Man: Uniwersum i oferował wyjątkową, przyjemną dla oka animację, która wyróżniała się na tle konkurencji. Historia o wojowniczych żółwiach przypadła do gustu publiczności i zarobiła na siebie dobre pieniądze - 180.5 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 70 mln. Paramount zapowiedział już filmową kontynuację, która jest w trakcie powstawania, ale zanim ją zobaczymy, czeka na nas serial, który zadebiutuje na Paramount+ tego lata, czyli Tales of The Teenage Mutant Ninja Turtles. Fabuła serialu powiązana jest z filmem z 2023 roku, a aktorzy głosowi powracają do swoich ról. Styl animacji się zmienia, ale nadal oferuje coś innego i ciekawego.

W sieci pojawił się nowy teaser, który możecie obejrzeć poniżej:

https://twitter.com/IGN/status/1783511509542252987

Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles - o czym serial?

W życiu żółwi ninja pojawią się nowe zagrożenia i starzy sojusznicy. Głębsze szczegóły są na razie trzymane w tajemnicy. Spin-off jest osadzony w świecie z kinowego Zmutowanego chaosu. Różnica w animacji tego nie zmienia.

Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Nicolas Cantu oraz Brady Noon powracają z kinowego filmu jako głosy Donatello, Michelangelo, Leonardo i Rafaela. Seth Rogen i Evan Goldberg powracają w rolach producentów.