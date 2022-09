Tales of the Walking Dead - jest nowa nazwa dla szwendaczy. Czy lepsza?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Tales of the Walking Dead to serial antologiczny, który w każdym odcinku skupia się na innych postaciach. W czwartym epizodzie historia rozgrywa się dekadę po wybuchu apokalipsy zombie. Opowiada o przyrodniku, doktorze Everetcie, który prowadzi badania w "Sektorze Umarłych" nad szwendaczami, próbując zrozumieć ich zachowanie i sposób ich migracji. Za kamuflaż służy mu płaszcz ze skóry żywych trupów. W tego bohatera wciela się Anthony Edwards.

W uniwersum Walking Dead zombie noszą wiele nazw. Do "szwendaczy", "kąsaczy", "zainfekowanych", "pustych" czy "zgnilaków" doszło kolejne określenie, które nadał im naukowiec. Jest to Homo mortuus, które pochodzi z łaciny. Homo to "człowiek", a mortuus oznacza "zmarły" lub "martwy".

Zadaniem Everetta jest obserwowanie, zbieranie danych, analizowanie szwendaczy i nie zakłócanie ich działań. W czasie swojej pracy natyka się na Amy (Poppy Liu), której wyjawił, że był członkiem zespołu badawczego zajmującego się środowiskiem od czasu upadku cywilizacji z powodu globalnego wybuchu nieznanego wirusa, aż do rozpadu swojej grupy.

Tales of the Walking Dead - polska premiera serialu jest zaplanowana na 26 września o 22:00 na AMC.