Technologia Deepfake użyta do usunięcia przekleństw z filmu „Fall”

Pomimo raczej złej reputacji, technologia deepfake ma uzasadnione zastosowania w Hollywood. Wykorzystanie uczenia maszynowego do zsynchronizowania ruchu warg aktorów z innymi ścieżkami dźwiękowymi – na przykład obcojęzycznymi – może sprawić, że film będzie mniej rozpraszał widzów. Ostatnio Lionsgate wykorzystało tę technologię do usunięcia popularnego przekleństwa na „F” z filmu, aby poprawić jego ocenę MPAA.

Nadchodzący film „Fall” reżysera Scotta Manna znalazł się w kłopotliwym położeniu, gdy Motion Picture Association of America (MPAA) przyznało mu kategorię R dla amerykańskiej publiczności. Najwyraźniej MPAA obraziło się za dużą liczbę przekleństw. To było niefortunne, ponieważ twórcy chcieli uzyskać rating PG-13, aby film mógł trafić do szerszej publiczności.

„Kiedy kręciliśmy film, nie wiedzieliśmy, czy jesteśmy R czy PG-13, więc powiedziałam słowo na F naprawdę wiele razy”, powiedziała Variety współgwiazda filmu Virginia Gardner. „Myślę, że [reżyser Scott Mann] miał ochotę mnie zabić w postprodukcji, kiedy próbowaliśmy uzyskać ocenę PG-13”.

Ocena R była złą wiadomością dla twórców filmu, ponieważ niski budżet 3 milionów dolarów nie pozwalał na ponowne kręcenie scen.

„W przypadku takiego filmu nie możemy go przerobić. Nie jesteśmy wielką firmą... Nie mamy środków, ale tak naprawdę czasu nie mamy, bardziej niż czegokolwiek innego", powiedział Mann. „Tym, co naprawdę uratowało ten film i sprawiło, że będzie dostępny dla szerszej publiczności, była technologia".

Tak się składa, że oprócz reżyserowania, Mann jest też założycielem i co-CEO firmy Flawless AI. Flawless wykorzystuje sieci neuronowe i uczenie maszynowe do bezproblemowego dubbingu filmów, zazwyczaj do podkładania głosu w innych językach. SI potrafi zsynchronizować usta aktorów z alternatywną ścieżką dźwiękową.

Flawless sprzedaje swoje usługi branży filmowej, ale z Mannem za sterami „Fall”, producenci z Lionsgate z pewnością dostali spory rabat. Mann zauważa, że dubbing w postprodukcji zajął tylko dwa tygodnie. Na efekty trzeba jeszcze poczekać, ale sądząc po powyższym showreelu firmy, widzowie nie powinni nawet zauważyć, że „fricks” Virginii Gardner były kiedyś „f*cks”.

Technologia Deepfake jest dość kontrowersyjnym tematem. Przeciwnicy obawiają się, że przestępcy mogliby wykorzystać ją do tworzenia propagandy pokazującej zaufanych wybranych urzędników czy polityków wygłaszających oświadczenia, które w rzeczywistości nigdy nie miały miejsca. Była ona już także wykorzystywana do tworzenia scen seksu poprzez płynne (prawie) wtapianie twarzy celebrytek w ciała aktorek porno. Przynajmniej Flawless AI znalazło uzasadniony i praktyczny cel dla tej technologii.

„Fall” to film o dwóch kobietach, które wspięły się na szczyt wieży radiowej w środku pustkowia i utknęły bez łatwej drogi na dół. W rolach głównych Virginia Gardner (American Horror Stories), Grace Fulton (Shazam!) i Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead). Amerykańska premiera filmu już w ten weekend.