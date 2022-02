Technologia QD-OLED wkracza do krainy gier za sprawą monitora Alienware

Źródło: Alienware

O Quantum Dot OLED zrobiło się głośno podczas targów CES 2022 w Las Vegas, kiedy firma Samsung zaprezentowała światu pierwsze autorskie panele telewizyjne wykonane w tej technologii. Dzięki nim korporacja będzie mogła podjąć OLED-ową rywalizację z LG, firmą, która dotychczas miała monopol na produkcję telewizorów OLED. Nim jednak Samsung stanie w szranki z LG, QD-OLED trafi pod gamingowe strzechy.

Firma Alienware zaprezentowała monitor AW3423DW o rozdzielczości 3440 x 1400 i odświeżaniu rzędu 175 Hz, o którym już wkrótce może zrobić się głośno właśnie ze względu na zastosowanie wspomnianej technologii wyświetlania obrazu. Matryca QD-OLED łączy w sobie wszystkie zalety kropek kwantowych oraz paneli organicznych: każdy piksel obrazu w tym sprzęcie będzie rozświetlany w pełni niezależnie, a warstwa kropek kwantowych pozwoli uzyskać jaśniejszy obraz o szerszej przestrzeni barwnej. Ponadto matryca ma charakteryzować się czasem reakcji rzędu 0,1 ms, co w połączeniu z niskim input lagiem pozwoli błyskawicznie reagować na to, co dzieje się na ekranie.

Aby pogłębić immersję gracza, projektanci zdecydowali się zastosować w AW3423DW 34-calową matrycę o zakrzywieniu rzędu 1800R, która wręcz otoczy użytkownika obrazem. Za taką przyjemność przyjdzie nam zapłacić równowartość 1299 dolarów. Pierwsze modele Alienware AW3423DW trafią do dystrybucji 29 marca.

