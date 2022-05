Ted Lasso - 3. sezon serialu Apple TV może zadebiutować jeszcze w tym roku

Apple TV+

Ted Lasso to serial Apple TV, który opowiada o drużynie AFC Richmond prowadzonej przez amerykańskiego trenera. W marcu poinformowano o tym, że ruszyły zdjęcia do trzeciego sezonu tego serialu i istnieje szansa na to, że na debiut nowych odcinków nie będziemy musieli czekać zbyt długo.

Taką informację przekazał jeden z aktorów, który występuje w tej produkcji, Cristo Fernández. W rozmowie z serwisem PopCulture wspomniał, że nowa, trzecia seria może pojawić się na platformie Apple TV jeszcze pod koniec tego roku.

Jesteśmy podekscytowani powrotem na plan i na szczęście teraz czasy są inne niż ostatnio, jeśli chodzi o COVID. W ubiegłym roku kręciliśmy w środku lockdowu, a teraz przynajmniej miasto ponownie się otworzyło. Jestem zachwycony tym, jak utalentowanych mamy scenarzystów. Scenariusze są naprawdę dobre. Kręcimy od dwóch miesięcy, wszystko idzie dobrze i jestem pełen nadziei. Pełen nadziei, że fani pokochają nasz trzeci sezon, który może pojawić się pod koniec tego roku. Jestem wdzięczny za ten serial, bardzo cieszę się, że ponownie mogłem spotkać się z obsadą i zespołem, to było naprawdę miłe - mówi serialowy Dani Rojas.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.