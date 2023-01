Ted Lasso - serial zakończy się na 3. sezonie? Tajemnicza odpowiedź odtwórcy roli Roya Kenta

fot. IMDb.com

3. sezon Teda Lasso jeszcze nie zadebiutował na platformie Apple TV+, ale fani wciąż mają nadzieję, że powstanie kolejna seria ich ulubionego serialu. Wiąże się to z tym, że twórcy wielokrotnie powtarzali, że fabuła została rozplanowana na trzy sezony. Brendan Hunt, który jest współtwórcą tej produkcji i jej scenarzystą, a także wciela się w trenera Bearda, w jednym z wywiadów zaraz po finale 2. serii mówił, że właśnie piszą zakończenie trzyczęściowej historii, którą zawsze w ten sposób widzieli. Dodał, że nie sądzi, że otwarte zakończenie jest tym, czym należy się martwić, więc to tylko kwestia tego, czy i kiedy do tego wrócą czy nie. W tamtym czasie przyznał, że gdy przebrną przez cały proces produkcyjny to dopiero wtedy będą mieć jasność, co przyniesie przyszłość.

Z kolei Brett Goldstein, który wciela się w serialu w Roya Kenta, a także jest odpowiedzialny za scenariusz, w jednym z wywiadów z czerwca 2022 roku również potwierdził, że historia jest pisana tak, jakby to był finałowy sezon. Jednak teraz zmieniła się nieco jego narracja. W podcaście Happy Sad Confused na pytanie czy serial zakończy się na nadchodzącej serii powiedział, że prawdopodobnie różne rozmowy na ten temat zbliżają się do końca. Ponadto dodał dość tajemniczo:

Nie możemy nic powiedzieć - częściowo dlatego, że nie wolno mi nic mówić, ale rozumiem też, że każdy chce wiedzieć różne rzeczy, ale czy nie byłoby lepiej, gdybyś nie wiedział wszystkiego? Jest [już] tak mało niespodzianek, więc jeśli się tym pasjonujesz, to cudownie będzie odkryć to ponownie w nowy sposób. Nie chcę niczego zdradzać.

Mimo że historia Teda Lasso została przewidziana na trzy sezony to platforma Apple TV+ jeszcze nie potwierdziła, że serial definitywnie się skończy. Według niektórych doniesień Jason Sudeikis, który gra tytułowego bohatera i jest też współtwórcą serialu był niezadowolony ze scenariusza finałowej serii, który trzeba było zmienić, co spowodowało opóźnienie. Niewykluczone, że te zmiany będą mieć wpływ na przyszłość Teda Lasso.

Ted Lasso - zdjęcia z 3. sezonu

Ted Lasso - 3 sezon

Ted Lasso - fabuła

Serial opowiada o tytułowym trenerze amerykańskiego futbolu, który przenosi się do Anglii, by objąć pieczę nad drużyną piłki nożnej - AFC Richmond. Do tej pory wyemitowano dwa sezony, a trzeci ma być ostatnim.

Ted Lasso - premiera 3. sezonu wiosną 2023 roku na Apple TV+. Nie podano jeszcze dokładnej daty.