Ted Lasso - 3. sezon będzie ostatnim? W taki sposób został napisany scenariusz

Ted Lasso to komediodramat opowiadający o amerykańskim trenerze futbolu amerykańskiego, który obejmuje angielską drużynę piłki nożnej - AFC Richmond. W tytułowej roli występuje Jason Sudeikis, który jest również twórcą serialu wraz z Billem Lawrencem, Brendanem Huntem i Joem Kellym.

Do tej pory powstały dwa sezony Teda Lasso, a trzeci jest w trakcie produkcji. Będzie to najprawdopodobniej ostatnia seria. Brett Goldstein, który wciela się w serialu w Roya Kenta, a także jest odpowiedzialny za scenariusz, w wywiadzie dla Variety potwierdził, że historia jest pisana tak, jakby to był finałowy sezon.

Piszemy to w ten sposób. To było zaplanowane na trzy [sezony]. Uwaga, spoiler — wszyscy zginą.

Nie jest to pierwsza wypowiedź o zakończeniu serialu na trzecim sezonie. Już w 2021 roku Jason Sudeikis wspominał w wywiadzie dla Entertainment Weekly, że tak właśnie zaplanował tę historię. Jednak dodał, że jest otwarty na dalsze działania, jeśli inni będą mieć nowe pomysły i nadarzy się taka okazja.

Nie podano jeszcze daty premiery 3. sezonu. W niedawnym wywiadzie Cristo Fernández, który wciela się w Dani Rojasa, powiedział że może trafić na Apple TV+ jeszcze pod koniec 2022 roku.

