Jason Sudeikis odpowiada na krytykę 3. sezonu Teda Lasso. Ludzie go nie zrozumieli

Do księgarń trafiła książka Believe: The Untold Story Behind Ted Lasso, the Show That Kicked Its Way Into Our Hearts autorstwa Jeremy'ego Egnera, która jak w tytule skupia się na kulisach serialu Ted Lasso oraz jego fenomenie. W niej pojawiła się sugestia, że 3. sezon miał ​​niewielką, ale wrogą grupę dysydentów, która narzekała, że ​główna obsada została rozproszona w różnych wątkach fabularnych, a konkretnie, że wątki Keeley i Nate'a stały się bezcelowe.

Ludzie nie zrozumieli wątków z 3. sezonu Teda Lasso

Jason Sudeikis, odtwórca tytułowej roli oraz współtwórca Teda Lasso, skomentował tę krytykę w rozmowie z serwisem TVLine.

Podobnie jak w teatrze na żywo, serial, zwłaszcza w 3. sezonie, wymagał od widzów aktywnego uczestnictwa. Niektórzy chcą to robić, inni nie. Niektórzy chcą oceniać i nie chcą być ciekawi. Nigdy nie zrozumiem ludzi, którzy będą tak bezczelnie mówić o czymś, czego, moim zdaniem, wyraźnie nie rozumieją. I niech Bóg ma ich w opiece; to nie ich wina. Nie mają wyobraźni i nie są otwarci na doświadczenie tego, jak to jest ją mieć.

Następnie powiedział, że wszyscy bohaterowie mają się lepiej niż na początku historii. Zostawili to w lepszym stanie niż zastali. Dodał, że jeśli ludzie nie widzą tego w tym serialu to nie wie, co oglądali.

Jeszcze nie wiadomo czy powstanie 4. sezon Teda Lasso, ale w sierpniu pojawiły się doniesienia, że trwają nad nim prace. Według Deadline Apple TV+ i Warner Bros. Television podpisały umowy z trzema osobami z obsady: Hannah Waddingham (Rebecca Walton, szefowa AFC Richmond), Brettem Goldsteinem (Roy Kent) oraz Jeremym Swiftem (Leslie Higgins). Następnie rozmowy miały objąć Jasona Sudeikisa (Ted Lasso), Brendana Hunta (trener Beard) oraz Juno Temple (Keeley Jones). Źródła Deadline twierdziły, że jeśli wszystko uda się zgrać zgodnie z planem, prace na planie miałyby ruszyć na początku 2025 roku.

