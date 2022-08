Ted Lasso - współtwórca serialu komentuje przemianę Nate'a. Czy powstanie 4. sezon?

fot. Apple TV+

Serial Ted Lasso opowiada o tytułowym trenerze amerykańskiego futbolu, który przenosi się do Anglii, aby trenować drużynę piłki nożnej AFC Richmond. Brak doświadczenia i nieprzychylne środowisko nie przeszkadzają mu w tym, żeby wykorzystać swój wyjątkowy styl i zjednoczyć zespół. W głównego bohatera wciela się Jason Sudeikis.

Wciąż trwają prace na planie zdjęciowym do 3. sezonu Teda Lasso, w którym oprócz Sudeikisa do swoich ról powrócą Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brett Goldstein, Juno Temple i Nick Mohammed. Brendan Hunt, który ponownie wcieli się w trenera Bearda, jest współtwórcą serialu i jego scenarzystą. Odniósł się w wywiadzie dla The Hollywood Reporter do krytyki widzów, którzy uważali, że przemiana Nate'a w 2. sezonie odbyła się zbyt gwałtownie i niespodziewanie. Przyznał, że nie są w stanie kontrolować tego, czy ludzie dostrzegą wskazówki związane z przemianą tego bohatera w złoczyńcę. I tak widzowie zadawali sobie pytanie: "Co się dzieje z Natem?!".

Cóż, to się dzieje od początku pierwszego sezonu. Ludzie na to reagują, co jest świetne, ponieważ to oznacza, że zależy im na tym. Nie zgadzam się z tymi, co są wściekli lub uważają, że zrobiliśmy coś, na co nie zapracowaliśmy - spadajcie. Dawaliśmy wskazówki - martwiliśmy się, że będą za dużo sugerować, ale dla wielu ludzi było zupełnie inaczej.

Przypomnijmy, że Nathan (Nick Mohammed) w 1. sezonie zajmował się obowiązkami związanymi z szatnią piłkarzy, aby później awansować na asystenta trenera. W końcówce 2. serii pokłócił się z Tedem Lasso, a następnie odszedł od zespołu, aby trenować West Ham.

Według zapowiedzi 3. sezon ma być finałową serią Teda Lasso. Hunt potwierdził, że scenariusz napisano z myślą o zakończeniu historii.

Piszemy zakończenie tej trzyczęściowej historii, którą zawsze w ten sposób widzieliśmy - ale to nie jest tak, że Thanos jest w niej i połowa z nas umiera. W każdym razie większość z nas prawdopodobnie nadal będzie żyć, więc nie sądzę, że otwarte zakończenie jest tym, czym należy się martwić. To tylko kwestia tego, czy i kiedy do tego wrócimy czy nie. W tej chwili musimy przebrnąć przez to całe wariatkowo i dopiero wtedy będziemy mieć jasność, co przyniesie przyszłość.

Brett Goldstein, który wciela się w serialu w Roya Kenta i bierze udział w procesie pisania scenariusza również przyznawał, że jest on pisany w ten sposób, jakby Ted Lasso miał się skończyć na 3. sezonie. Dodał, że jest otwarty na dalsze działania, jeśli inni będą mieć nowe pomysły i nadarzy się taka okazja.

Nie ogłoszono jeszcze daty premiery 3. serii. Cristo Fernández, który wciela się w Dani Rojasa, powiedział w jednym z wywiadów, że serial może trafić na Apple TV+ jeszcze pod koniec 2022 roku.