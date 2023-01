TMNT: Shredder's Revenge trafiło na Netflixa. Jedna z najlepiej ocenianych gier 2022 roku na urządzeniach mobilnych

fot. Dotemu

Netflix w dalszym ciągu rozwija nie tylko swoją bibliotekę filmów i seriali, ale również gier dostępnych w ich aplikacji na urządzeniach mobilnych. Katalog dostępnych produkcji tym razem wzbogacił się o Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, które na PC i konsolach zadebiutowało w czerwcu 2022 roku.

To tytuł warty uwagi, szczególnie dla fanów Wojowniczych Żółwi Ninja oraz klasycznych, dwuwymiarowych gier beat'em up, zwanych też "chodzonymi bijatykami". Dzieło studia Tribute Games oferuje możliwość zabawy solo oraz w kooperacji i spotkało się z uznaniem krytyków - jego średnia ocen w serwisie Opencritic to 87/100. Więcej na temat tej produkcji możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.

Przypominamy, że gry na Netflixie dostępne są w ramach standardowych abonamentów i nie wymagają żadnych dodatkowych opłat. Możecie znaleźć je w aplikacji mobilnej w zakładce "gry mobilne".