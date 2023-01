Tales of Symphonia Remastered - gameplay przedstawia odświeżoną wersję klasyka z 2003 roku

fot. Bandai Namco

Fani gier JRPG w ostatnim czasie zdecydowanie nie mają powodów do narzekań. W grudniu na rynek trafiło Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion, już wkrótce debiut One Piece Odyssey a w lutym odbędzie się premiera Tales of Symphonia Remastered, czyli odświeżonej wersji klasycznego japońskiego RPG z 2003 roku. To właśnie ta ostatnia z wymienionych gier doczekała się nowego materiału z rozgrywką.

Gameplay trwa niecałe 1,5 minuty, ale w tym krótkim czasie udało się pokazać zaskakująco sporo. Widzimy między innymi fragmenty pokazujące eksplorację, walkę, a także rozwój postaci. Zobaczcie sami, jak to wygląda.

Tales of Symphonia Remastered zadebiutuje 17 lutego 2023 roku na konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Gra zaoferuje ulepszoną oprawę graficzną, a także możliwość zabawy w lokalnej kooperacji.