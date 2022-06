Telewizor Samsung OLED S95B to spełnienie marzeń domowych kinomanów

fot. Samsung

Samsung OLED S95B naprawdę nie uznaje kompromisów. To telewizor, na który czekali fani kina domowego i gracze. Dzięki technologii Samsung OLED z jej samoemitującymi pikselami ten ekran nowej generacji oferuje smolistą czerń, szeroką gamę kolorów, wysoki kontrast i zupełnie nowy poziom jasności, niespotykany dotąd w telewizorach OLED. Jest to odpowiedź na oczekiwania ludzi poszukujących obrazu idealnego. Zdjęcia nie są w stanie oddać tego, jak świetnie prezentuje się obraz wyświetlany na ekranie tego telewizora. Samsung tym modelem wieńczy swoją linię telewizorów odpowiadających najróżniejszym potrzebom oglądających. Wieńczy ją nie tylko wysoką jakością obrazu, ale też stylowym designem.

fot. naEkranie.pl

Jeśli chodzi o oglądanie filmów, nie sposób nie wspomnieć o technologii OLED Quantum HDR, która sprawia, że obraz jest jeszcze bardziej realistyczny, kontrastowy i szczegółowy. Ponadto Samsung zastosował tu szereg rozwiązań maksymalizujących doznania podczas oglądania filmów, takich jak Neuronowy Procesor Quantum 4K czy funkcja Skalowania do 4K. Dzięki technologii Wzmocnienia Głębi Obrazu to co oglądamy wygląda bardziej realistycznie i trójwymiarowo. Wykorzystując sieci neuronowe – jest ich aż 20 – może on naśladować ludzkie postrzeganie głębi poprzez zwiększenie kontrastu na pierwszym planie. W rezultacie szczegóły na pierwszym planie wyglądają niezwykle realistycznie i wyraźnie, podczas gdy tło pozostaje niezmienione.

fot. Samsung

Samsung OLED S95B to pierwszy telewizor oferujący realistyczne kolory zweryfikowane przez Pantone. W rezultacie dokładnie odwzorowuje 2030 kolorów Pantone i 110 nowych odcieni skóry. Jest to kolejne potwierdzenie tego, jak dobrze OLED S95B odwzorowuje kolory. W modelu OLED S95B dostępny jest także tryb Filmmaker, który pozwala zobaczyć film oczami twórców.

Jak można się spodziewać po telewizorze dla kinomanów, nowy OLED ma też świetny system dźwiękowy. W połączeniu z systemem Dolby Atmos, wbudowany system głośników (2.2.2) zapewnia wciągający dźwięk przestrzenny. Technologia Q-Symphony firmy Samsung łączy w sobie moc i możliwości głośnika telewizora i soundbara, dzięki czemu można rozszerzyć możliwości swojego kina domowego. Ponadto technologia Object Tracking Sound dodaje realizmu każdej dynamicznej scenie poprzez podążanie za akcją na ekranie.

fot. Samsung

Mówiąc o akcji, OLED S95B jest też idealny do konsol. Zaawansowany Upłynniacz Ruchu+ (do 120 Hz w 4K) sprawia, że obraz jest dynamiczny i bez opóźnień i rozmyć. Gracze znajdą też wiele funkcji wspierających, takich jak Panel Gracza oraz Ultra Szeroki Widok oraz oczywiście mogą spodziewać się niskiego input laga

Samsung OLED S95B można kupić na stronie oled.samsung.pl i w innych punktach sprzedaży. Do wyboru są modele o przekątnej 55 i 65 cali w cenie odpowiednio 10 999 zł i 14 999 zł.