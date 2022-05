Samsung pokazał nowe telewizory Neo QLED 4K oraz soundbary z Dolby Atmos

Do najważniejszych nowości w telewizorach należy nowe, inteligentne podświetlenie ekranu, a także odświeżony system operacyjny, którego niektóre możliwości miałem już okazję sprawdzić podczas zabawy z projektorem The Freestyle, oraz masa innych sprytnych usprawnień, o których przeczytacie poniżej. Z kolei soundbary otrzymały możliwość bezprzewodowej transmisji dźwięku Dolby Atmos oraz stają się uzdolnionymi muzycznie towarzyszami coraz smuklejszych telewizorów.

Nowe Neo QLED 4K pokazują, co potrafią

Widziałem na żywo modele z serii QN95B, QN91B, QN90B, QN85B, które dostępne będą w rozmiarach od kompaktowych 43” do potężnych 85”. I nie powiem, podobało mi się to co zobaczyłem. Na żywy i bogaty obraz w nowych TV Samsunga składa się wiele czynników. Jednym z ważniejszych jest jakość podświetlenia matrycy LCD za pomocą diod mini LED. Samsung udoskonalił technologię podświetlenia dzięki wprowadzeniu podświetlenie Neo Quantum Mini LED, które połączył ze swoją znaną już technologią Quantum Dot. Nie miałem jeszcze okazji przetestować nowych TV w różnych warunkach, ale musze przyznać, że jasność obrazu jest bardzo wysoka, a kolory i kontrast zachwycające dzięki kolejnym kwantowym rozwiązaniom. Są to Neo QLED Procesor AI, który potrafi inteligentnie skalować obraz do 4K, ale przede wszystkim zarządza podświetlaniem obrazu oraz Neo Quantum HDR.

Samsung sukcesywnie eliminuje najmniejsze nawet wady ekranów LCD. Jedną z tradycyjnych wad były słabe kąty, ale wprowadzony Ultra Szeroki Kąt Widzenia sprawia, że tak naprawdę można oglądać niemal zupełnie z boku, a obraz nie traci na jakości. Komfort oglądania, a także mieszkania z tak dużym, czarnym lustrem, w które zamienia się wyłączony telewizor, poprawia z kolei nowa Powłoka Antyrefleksyjna, a także możliwości trybu Ambient, dzięki któremu może stać się zegarem, kalendarzem, kominkiem albo niczym kameleon upodobnić się do ściany, na której wisi.

fot. Samsung

Idąc tropem producentów smartfonów Samsung chce zadbać o nasze oczy i jakość snu tych, którzy lubią zasypiać przy telewizorze za pomocą trybu Komfort dla Oczu. Można ustawić jego automatyczne włączanie o konkretnej porze, a automatycznie zmniejszy się jasność ekranu, kolory staną się bardziej stonowane, a także zmniejszy się poziom emisji niebieskiego światła, które utrudnia nam zasypianie.

fot. Samsung

Nowe telewizory, to także nowy system Smart TV, który kompletnie zmienia menu na modłę takich aplikacji, jak Netflix czy HBO Max, co w pewien sposób ujednolica i ułatwia sposób nawigowania po naszych codziennych dostarczycielach wrażeń audiowizualnych. Samsung nie zapomniał też o graczach, nowe TV mają niski input lag i sporo fajnych ułatwień dla graczy, jak choćby Panel Gracza 2.0, który na bieżąco pokazuje liczbę klatek na sekundę, czy też FreeSync Premium Pro, który zmniejsza gubienie klatek w grach na konsole PS5 i Xbox Series S/X, a także w kartach graficznych z GPU firmy AMD.

Więcej o możliwościach nowych telewizorach Neo QLED 4K napiszę w teście jednego z modeli.

Usłyszeć, to poczuć

Dobre audio potrafi wywołać gęsią skórkę, a głęboki bas czujemy aż gdzieś głęboko w trzewiach. Tkwi w nas jednak głęboko przekonanie, że dźwięk z głośników telewizora w zupełności wystarczy i dopiero bezpośredni porównanie z soundbarem udowadnia jak wielka jest różnica. Nawet pomimo tego, że nowe TV Neo QLED potrafią nieźle grać, to dla soundbarów są to co najwyżej drugie skrzypce. I to dosłownie, bo dzięki technologii Q-Symphony telewizory dopełniają brzmienie soundbarów z nowej Q-Serii i poszerzają scenę dźwiękową. W tegorocznej gamie soundbarów Samsunga znalazły się aż cztery modele obsługujące bezprzewodowy dźwięk Dolby Atmos poprzez Wi-Fi dzięki czemu nie trzeba podłączać ich do telewizora poprzez złącze HDMI. Są to Q990B, Q930B, Q800B, Q700A. Najwyższym modelem jest potężny Q990B oferujący dźwięk 11.1.4, czyli 11 głośników kierunkowych, 1 niskotonowy oraz 4 skierowane ku sufitowi, aby odbijać dźwięk i potęgować wrażenie surround.

fot. Samsung

Ciekawy są też dwa modele z nowej, designerskiej serii Ultra Slim S-800B i S-801B. Te dwa bliźniacze lekkie i smukłe soundbary grają naprawdę ładnie i plastycznie, a różnią się tylko kolorem obudowy – jeden jest klasycznie czarny, a drugi biały. Mimo głębokości obudowy wynoszącej zaledwie 4 cm modele Ultra Slim również oferują bezprzewodowe Dolby Atmos, ale wymagają wspomożenia niewielkim subwooferem, żeby zaoferować dźwięk przestrzenny 3.1.2, czyli trzy głośniki kierunkowe, właśnie subwoofer oraz dwa głośniki skierowane ku górze.

fot. Samsung

Niedługo będę miał okazję dłużej posłuchać jednego z nowych soundbarów i wtedy podzielę się moimi wrażeniami.