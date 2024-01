Ten aktor stracił rolę w Kevinie samym w domu. Znacie go z Igrzysk śmierci

Fot. Materiały prasowe

Josh Hutcherson, którego wielu widzów zna z roli Peety w Igrzyskach śmierci, w nowym wywiadzie zdradził, że stracił kiedyś rolę w dużej franczyzie. Chodzi o jedną z odsłon świątecznego hitu Kevin sam w domu.

Josh Hutcherson powiedział w rozmowie z BuzzFeed HQ:

Miałem jakieś jedenaście lat, kiedy poszedłem na przesłuchanie do tej roli. Ostatecznie wybór ograniczył się do mnie i drugiego chłopca. To był pierwszy raz, gdy posmakowałem odrzucenia, więc było to dla mnie naprawdę trudne doświadczenie.

Miał to być jeden z późniejszych filmów o Kevinie; w dwóch pierwszych zagrał Macaulay Culkin, w 3. części Alex sam w domu główną rolę dostał Alex D. Linz, a w kolejnych odsłonach franczyzy pojawiła się jeszcze inna obsada.

Josh Hutcherson swoją karierę zaczął od filmu House Blend. Później zagrał między innymi w takich produkcjach jak Mały Manhattan, Zathura - Kosmiczna przygoda, RV: Szalone wakacje na kółkach czy Most do Terabithii. Największą popularność przyniosła mu jednak rola Peety w Igrzyskach śmierci. Za to w 2024 roku będzie można go zobaczyć w Pszczelarzu w towarzystwie Jasona Stathama.