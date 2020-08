Tenet - dzieło Nolana to intelektualne wyzwanie. Tak twierdzi Kenneth Branagh

fot. materiały prasowe

Tenet to najnowsza produkcja Christopera Nolana, w której zobaczymy Johna Davida Washingtona, Roberta Pattisona oraz Elizabeth Debicki. W czarny charakter w filmie wcielił się natomiast Kenneth Branagh.

W rozmowie z The Irish Times aktor opisał najnowsze dzieło reżysera Dunkierki jako "solidny, pełen akcji blockbuster". Wyjawił również, że film stanowi wyzwanie intelektualne. Ze względu na złożoną, wielowarstwową fabułę i skomplikowany sens, Kenneth Branagh musiał kilkakrotnie czytać scenariusz, by go zrozumieć.

Koncept filmu jest naprawdę odważny. To jedna z tych niepowtarzalnych rzeczy właściwych tylko dla Chrisa Nolana. To solidny, pełen akcji blockbuster, który można odczytać jako bardzo osobisty film z intelektualnym olśnieniem.

Co więcej, aktor wyznał, że w swojej czterdziestoletniej karierze nie zagrał jeszcze równie mrocznej postaci:

Czegoś tak mrocznego jeszcze nigdy nie grałem. Christopher Nolan doskonale wiedział, czego ode mnie chce. Powtarzał, że moja postać musi być nieustannie zła, mroczna.

Przypomnijmy, że film Tenet obejrzymy w polskich kinach już od 27 sierpnia.