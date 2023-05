Terminator - Arnold Schwarzenegger o przyszłości serii. To koniec?

Źródło: materiały prasowe

Arnold Schwarzenegger mówi wprost: to dla niego koniec przygody z serią Terminator. Uważa jednak, że sama franczyza ma przyszłość, ale bez jego udziału. Według niego klapy filmów Terminator Genisys oraz Terminator: Mroczne przeznaczenie pokazały czego chcą widzowie i jest to inny kierunek bez niego w obsadzie.

Terminator - komentarz Schwarzeneggera

- Pierwsze trzy części były świetnie. W czwórce mnie nie było, bo piastowałem urząd gubernatora. Potem piątka i szóstka nie dostarczyły tego, co powinny, jeśli o mnie chodzi. Wiedzieliśmy o tym przed premierą, bo nie były ona najlepiej napisane.

Na ten moment nie podjęto żadnych decyzji co do przyszłości Terminatora. Nie wiadomo więc, czy i jakie pomysły mogą być rozważane przez producentów, ale niewątpliwie - podobnie jak z serią Obcy - będą chcieli coś wymyślić, co dostarczy widzom czegoś nowego z tego świata. Nie ma niestety żadnych przecieków, czy takie plany są dyskutowane.