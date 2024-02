Terminator - Linda Hamilton powróci do franczyzy? Aktorka komentuje

Fot. Materiały prasowe

W serii filmów Terminator jedną z głównych postaci była Sarah Connor, w którą wcielała się Linda Hamilton. Ostatni raz mogliśmy ją oglądać w tej roli w Terminator: Mroczne przeznaczenie z 2019 roku. Serwis Business Insider przy okazji rozmowy na temat nowego sezonu serialu Resident Alien, zapytał aktorkę czy wróci do franczyzy. Hamilton jednak nie jest zainteresowana grą w reboocie Terminatora, który zapowiedział James Cameron w maju 2023 roku.

Skończyłam. Mam dość. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Historia została opowiedziana i została zakończona. Dlaczego ktokolwiek miałby to wznowić, pozostaje dla mnie tajemnicą. Wiem jednak, że nasz hollywoodzki świat opiera się obecnie na wznowieniach.

Gwiazda serii dodała, że zmagała się z pochwałami, którymi przez lata obdarzali ją fani.

Naprawdę czuję i czułam, że Sarah Connor nie jest ikoną. Kobieta znalazła się w piekle. Dokonuje naprawdę złych wyborów. Nie jest dobrą matką, ale jest dobrą wojowniczką!

Po przeanalizowaniu szczegółów przyznała, że ludzie szanują siłę bohaterki, którą udało jej się wykreować, ale dodała, że jest też bardzo niedoskonałą osobą. Na koniec powiedziała, że zaakceptowała to, jak fani ją widzą, choć w prawdziwym życiu wygląda to inaczej.

Trudno było się z tym pogodzić, a potem po prostu powiedzieć: "OK, mogę to zaakceptować", ponieważ słyszę to od tylu lat, że ludzie traktują mnie tak, jakbym uratował przyszłość. Gdybyście widzieli, jak bardzo jestem pechowa w życiu i na co dzień! Ale to jest całkiem urocze i nie skarżę się - to jest zachwycające.

