Reacher - żartobliwe nawiązanie do Terminatora 2 było przypadkowe? Showrunner o obsadzeniu Roberta Patricka

W 2. sezonie serialu Reacher do obsady dołączył Robert Patrick, który głównie jest kojarzony z niezapomnianą rolą T-1000 w filmie Terminator 2: Dzień sądu, choć w ostatnim czasie mogliśmy go oglądać również w serialach Peacemaker, 1923 czy nawet The Walking Dead. Przypomnijmy, że w pamiętnej produkcji z Arnoldem Schwarzeneggerem T-1000 polował na Sarę Connor (Linda Hamilton) i jej syna Johna (Edward Furlong).

W Reacherze pojawił się żart nawiązujący do Terminatora 2: Dzień sądu. W jednej ze scen 1. odcinka, postać Patricka (Langston) rozmawiała przez telefon z Saropianem (Joris Jarsky), który poinformował go, że Neagley (Maria Sten) zameldowała się pod nazwiskiem Sarah Connor, a w sąsiednim pokoju użyła nazwiska Starlin Castro (baseballista). Saropian zapytał kim jest Sarah Connor, na co Langston odpowiedział, że "g... go to obchodzi".

Showrunner Nick Santora w rozmowie z TVLine zdradził, że ta żartobliwa wymiana zdań w scenariuszu była całkowicie przypadkowa, ponieważ pierwotnie w Langstona miał się wcielić Rory Cochrane.

Zadajesz pytanie, na które nie chcę odpowiadać… bo wszyscy myślą, że zrobiliśmy to ponieważ jesteśmy tacy mądrzy i zabawni, ale ta kwestia była tam przed dołączeniem Roberta Patricka. Nie chcę kłamać. Taka jest prawda.

Następnie twórca wyjawił, jak sprowadził do serialu słynnego aktora.

Ze względu na pewne kwestie związane z harmonogramem musieliśmy zmienić obsadę, więc zadzwoniłem do "Rippera" [Roberta Patricka] i powiedziałem: "Wiem, że jest trochę późno - musiałbyś jutro lecieć samolotem - ale czy chcesz polecieć do Toronto i zagrać z naprawdę utalentowanymi aktorami?" I nawet nie poprosił o pokazanie scenariusza, bo przez lata pracowałem z nim przy serialu Skorpion. Ciężko pracuje i jest tak cholernie utalentowany, że nie wiem dlaczego, ale po prostu się zaangażował w to.

Nick Santora jest twórcą serialu Skorpion, w którym Robert Patrick zagrał w 93 odcinkach, wcielając się w Cabe'a Gallo. Showrunner powiedział też, że rozważał nawet zmianę kwestii, aby uniknąć nieporozumień, ale wiedział, że będzie to nieoczekiwany hołd dla roli, która zdefiniowała karierę Patricka i którą docenią fani aktora.

Jeśli mam być w 100% szczery to przyszła mi do głowy myśl: "Czy muszę wyrzucić tę kwestię?". Bo to była rozmowa telefoniczna, więc spokojnie mogłem kazać powiedzieć [Saropianowi] coś innego i po prostu pokazać drugą stronę linii. Ale pomyślałem, że fanom może się to spodobać. To ikoniczna seria filmów, a Robert Patrick jest ikonicznym aktorem, więc miejmy trochę radości!

