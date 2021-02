Terminator - Netflix szykuje serial anime

materiały prasowe

Netflix oficjalnie ogłosił serial anime The Terminator. Za produkcję odpowiadają studio Skydance (stworzyli dwa ostatnie kinowe filmy serii) oraz Production L.G., które jest znane choćby z seriali anime w świecie Ghost in the Shell.

Mattson Tomlin będzie showrunnerem i producentem wykonawczym. Znamy go jedynie z faktu, że jest scenarzystą filmu Batman z Robertem Pattinsonem.

Serial anime The Terminator to pierwsza animowana adaptacja w historii serii. Szczegółów fabuły nie wyjawiono, więc nie wiemy, jakie dokładnie plany ma showrunner. Sam w oświadczeniu mówi, że jego podejście ma złamać konwencję serii i iść na przekór oczekiwaniom.

Przypomnijmy, że do tej pory stworzono sześć kinowych filmów oraz jeden serial aktorski zatytułowany Terminator: Kroniki Sary Connor. Ostatnie kinowe wyczyny jednak nie były udane i pomimo stworzenia dwóch mini-rebootów będących jednocześnie kontynuacjami, widzowie nie byli tym zainteresowani. Mowa o Terminator Genisys oraz Terminator: Mroczne przeznaczenie. Przeciętne wyniki finansowe oraz niezbyt pochlebne recenzje były po raz kolejny zimnym prysznicem dla producentów, którzy nie mogą znaleźć sposobu na ożywienie serii.