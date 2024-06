Rosario Dawson głosem potężnej jak Skynet AI w Terminator Zero. Znamy kolejne postacie

Netflix/materiały prasowe

29 sierpnia na platformie Netflix zadebiutuje długo wyczekiwane anime Terminator Zero. Złożony z 8 odcinków serial przedstawi historię Malcolma Lee, cenionego naukowca, który będzie musiał zmierzyć się z katastrofalnymi skutkami rozwoju szybkiej inteligencji. Warto dodać, że serię produkowała japońska firma Production I.G - ta sama, która odpowiadała wcześniej m.in. za Ghost in the Shell.

Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że tytułowy Terminator będzie mówił głosem Timothy'ego Olyphanta. Obsada produkcji zaczęła się teraz rozrastać. Dołączyli do niej: Rosario Dawson (jako Kokoro, zaawansowana AI i japońska odpowiedź na Skynet), Ann Dowd (Prorokini, przewodząca ludzkiemu ruchowi oporu), André Holland (Malcolm Lee, genialny programista i ojciec trójki dzieci, który miewa apokaliptyczne koszmary) i Sonoya Mizuno (Eiko, walcząca w ruchu oporu kobieta wysłana w przyszłość, aby zastopować działania Malcolma Lee).

Akcja produkcji ma rozgrywać się na dwóch płaszczyznach czasowych: w 1997 i w 2022 roku. Showrunnerem serialu jest Mattson Tomlin.

