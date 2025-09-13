Teściowie 3 w kinach, a my wybieramy najlepsze polskie komedie. Chłopaki nie płaczą, Dzień świra czy Miś?
Na ekrany kin weszli Teściowie 3 – kontynuacja jednej z najpopularniejszych polskich komedii ostatnich lat. Nowa odsłona jest bardzo udana, ale czy ma szansę dorównać najbardziej kultowym klasykom rodzimego kina?
Teściowie z 2021 roku to prawdziwy ewenement na polskim rynku filmowym. To jedna z nielicznych rodzimych komedii ostatnich lat, którą bez wahania można postawić obok klasyków z lat 70. i 80., kiedy gatunek przeżywał swoją złotą erę. Późniejsze dekady, szczególnie po roku 2000, przyniosły raczej posuchę – zamiast błyskotliwych żartów pojawił się wysyp nieudanych komedii romantycznych i gangsterskich, które ze śmiechem miały niewiele wspólnego. Udane wyjątki można policzyć na palcach jednej ręki – a Teściowie z pewnością do nich należą.
Nic dziwnego, że sukces filmu z 2021 roku otworzył drogę do stworzenia serii. Druga część Teściów nie dorównała oryginałowi, ale wciąż trzymała solidny poziom i na pewno nie można mówić o porażce. Trzecia odsłona to natomiast powrót w wielkim stylu – i właśnie o niej przekonacie się, wybierając się do kina. W naszym zestawieniu również znalazła swoje miejsce. Jak wysokie? Zapraszamy do zapoznania się z galerią. Sprawdźcie sami, czy na szczycie znalazł się ponadczasowy klasyk, przedstawiciel „nowej fali” lat 90., czy też zupełnie świeża krew polskiej komedii.
Ranking najlepszych polskich komedii
Pozostając jeszcze w temacie Polski, mamy dla Was galerie, w której zobaczycie jaki wizerunek ma nasz kraj w zagranicznych filmach i serialach.
Polska w zagranicznych filmach i serialach
