Teściowie 3 w kinach, a my wybieramy najlepsze polskie komedie. Chłopaki nie płaczą, Dzień świra czy Miś?

Teściowie z 2021 roku to prawdziwy ewenement na polskim rynku filmowym. To jedna z nielicznych rodzimych komedii ostatnich lat, którą bez wahania można postawić obok klasyków z lat 70. i 80., kiedy gatunek przeżywał swoją złotą erę. Późniejsze dekady, szczególnie po roku 2000, przyniosły raczej posuchę – zamiast błyskotliwych żartów pojawił się wysyp nieudanych komedii romantycznych i gangsterskich, które ze śmiechem miały niewiele wspólnego. Udane wyjątki można policzyć na palcach jednej ręki – a Teściowie z pewnością do nich należą.

Nic dziwnego, że sukces filmu z 2021 roku otworzył drogę do stworzenia serii. Druga część Teściów nie dorównała oryginałowi, ale wciąż trzymała solidny poziom i na pewno nie można mówić o porażce. Trzecia odsłona to natomiast powrót w wielkim stylu – i właśnie o niej przekonacie się, wybierając się do kina. W naszym zestawieniu również znalazła swoje miejsce. Jak wysokie? Zapraszamy do zapoznania się z galerią. Sprawdźcie sami, czy na szczycie znalazł się ponadczasowy klasyk, przedstawiciel „nowej fali” lat 90., czy też zupełnie świeża krew polskiej komedii.

Ranking najlepszych polskich komedii

40. Kryptonim Polska

