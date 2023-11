Tesla zakazuje odsprzedaży Cybertrucka

fot. Tesla

W tym miesiącu, po latach oczekiwań, Tesla Cybertruck w końcu dotarła do pierwszych odbiorców w Stanach Zjednoczonych. Jednak nie tylko design auta budzi emocje, okazuje się bowiem, że jego odsprzedaż również może budzić kontrowersje. Zgodnie z ostatnią aktualizacją umowy zakupu Cybertrucka, firma zastrzega sobie prawo do pozwania właściciela na kwotę 50 000 dolarów lub więcej, jeśli spróbuje on sprzedać swój pojazd w ciągu pierwszego roku jego posiadania.

Szybki zysk jest dużą pokusą, zwłaszcza że niedawno wczesny model Cybertrucka poszedł na aukcji za oszałamiające 400 000 dolarów. Taka kwota niewątpliwie trafiła do wyobraźni spekulantów. Jednak nowa klauzula Tesli w umowie wymaga, aby użytkownicy zgodzili się nie sprzedawać ani nawet nie próbować sprzedawać pojazdu w ciągu pierwszego roku po jego dostarczeniu.

Kupujący, którzy zdecydują się zignorować to ostrzeżenie, mogą stanąć w obliczu działań prawnych ze strony przedstawicieli Tesli, starających się zapobiec przeniesieniu tytułu własności Cybertrucka. Firma zażąda również odszkodowania od sprzedawcy w wysokości 50 000 dolarów „lub wartości otrzymanej jako wynagrodzenie za sprzedaż lub przeniesienie własności, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa”. Jeśli okaże się to niewystarczająco silnym straszakiem przed odsprzedażą Cybertrucka, firma ostrzega, że łamiący umowę mogą również zostać ukarani zakazem zakupu jakichkolwiek pojazdów Tesli.

W szczególnych okolicznościach, takich jak na przykład względy zdrowotne, Tesla może jednak zgodzić się na odstąpienie od tego punktu umowy. Przypadki takie wymagały jednak będą pisemnej zgody firmy. W takich przypadkach Tesla oferuje odkupienie auta, zmniejszając oferowaną kwotę o 0,25 $ za każdą milę przebiegu. Zużycie i koszty naprawy są również uwzględniane w ostatecznej cenie. W wyjątkowych przypadkach Tesla może nawet zezwolić na sprzedaż pojazdu stronie trzeciej.

Wprawdzie w tym miesiącu Cybertruck zaczął już trafiać do pierwszych właścicieli, ale na razie tylko do wybranej ich grupy. Rozpoczęcie produkcji masowej planowana jest na przyszły rok. Pomimo rygorystycznej polityki odsprzedaży, Tesla zarejestrowała ponad milion rezerwacji swojego nowego auta elektrycznego i chwali się wyjątkową atrakcyjnością Cybertrucka wśród entuzjastów motoryzacji.