Thanos zyskał nową, potężną moc, która pozwala mu na totalną kontrolę nad Eternals

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel zaprezentował w sieci plansze promujące komiks Eternals #8, kolejną odsłonę serii ze scenariuszem Kierona Gillena i rysunkami Esada Ribica. Z ujawnionych materiałów wynika, że Thanos zyska zupełnie nową i niezwykle potężną moc, która pozwoli mu w pełni kontrolować umysły tytułowych bohaterów.

Warto przypomnieć, że w opowieści tej Szalony Tytan po pokonaniu Zurasa został wybrany kolejnym przywódcą Przedwiecznych, mogąc pełnoprawnie korzystać z tytułu Prime Eternal. W nadchodzącym zeszycie złoczyńca będzie korzystał z nowej mocy - z racji otrzymanego stanowiska ma on bowiem dostęp do Wielkiej Maszyny, urządzenia służącego do wskrzeszania uprzednio zmarłych Eternalsów.

Zapowiedź zdradza, że Thanos posłuży się nim, aby całkowicie wymazać wspomnienia zmartwychwstałego Druiga. Teraz może on w podobny sposób wpływać na umysł każdego z powracających do życia Przedwiecznych.

Eternals #8 - plansze

W tym samym komiksie tytułowi bohaterowie pojawią się w Lemurii, stolicy Dewiantów, aby powstrzymać odwiecznych wrogów przed mordowaniem swoich dzieci. Rzecz w tym, że młodzi Dewianci nie będą do końca wdzięczni Przedwiecznym za ocalenie - wiedzą oni, że w przyszłości Eternalsi mogą zaatakować ich samych.

Zeszyt Eternals #8 ukaże się w USA 15 grudnia.

