Assassin's Creed Shadows -zwiastun rozbudza apetyt na więcej. Niebawem zobaczymy dłuższe wideo

Pominięcie konsol minionej generacji z pewnością Assassin's Creed Shadows wyjdzie na dobre. Już pierwsze migawki z rozgrywki, które mogliśmy zobaczyć na Xbox Game Showcase wskazują, że oprawa graficzna jest znacznie lepsza. Nie zapominajmy jednak, że to tylko poszatkowany zwiastun przedstawiający przerywniki i elementy rozgrywki, w dodatku ma on promować grę, więc w dniu premiery grafika może się różnić od tego, co prezentowane jest teraz.

Zwiastun daje nam także spojrzenie na dwa odmienne style gry, które preferują bohaterowie. Naoe woli działać w cieniu i eliminować wrogów z ukrycia, z kolei samuraj Yasuke preferuje bezpośrednie starcia i brutalną siłę.

Assassin's Creed Shadows - zwiastun z Xbox Games Showcase 2024

Na więcej szczegółów będziemy musieli poczekać kilka godzin. Dziś o 21:00 czasu polskiego odbędzie się Ubisoft Forward, na którym mamy obejrzeć około 13 minut przedstawiających rozgrywkę z nadchodzącego tytułu.

Assassin's Creed Shadows trafi na rynek trafi 15 listopada. Gra dostępna będzie na PC oraz PS5 i Xbox Series X/S.