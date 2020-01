The Batman - kostium Mrocznego Rycerza będzie domowej roboty? Nowe informacje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

The Batman to kolejne kompletnie nowe otwarcie w historii ekranowych przygód Mrocznego Rycerza. Jak to bywa z nowymi wizjami, przeważnie są podejmowane kroki, by wyróżnić się na tle poprzedników. Według portalu Batman on Film tak będzie i tym razem w związku z kostiumem superbohatera.

Według plotki za kostium Batmana odpowiada sam Bruce Wayne, który stworzył go z własnych środków, a nie z pomocą zasobów Wayne Industries. Przez to też będzie wyglądać zupełnie inaczej, niż w poprzednich filmach. W spekulacjach mówi się, że może wyglądać jak w komiksie Batman: Zero Year. Tak tam wyglądał:

fot. DC

To też ma związek z inną wizją na Batmobil, który ma być tzw. muscle car - termin odnosi się do samochodów z silnikami o dużej pojemności produkowanych w latach 60. i 70.

Niedługo powinniśmy zobaczyć, jakieś zdjęcia Roberta Pattinsona w kostiumie Batmana, ponieważ według przecieków wkrótce ma on kręcić sceny w lokacjach na zewnątrz. Wówczas fani z komórka i aparatami będą robić zdjęcia, które trafią do sieci.