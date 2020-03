The Batman - dwóch bliźniaków dołącza do obsady. Duże role, są już typy

Obsada The Batman nieustannie się rozrasta. W zeszłym tygodniu informowaliśmy Was, że w niewyjawionej jeszcze roli dołączył do niej Gil Perez-Abraham, który według spekulacji miałby się wcielić w Alberto Falcone, syna Carmino Falcone, jednego z najważniejszych bossów świata przestępczego Gotham City. Jak donosi teraz portal AV Club powołując się na swoje źródła, na ekranie pojawią się również Max Carver i Charlie Carver, bliźniacy, których do tej pory mogliśmy oglądać m.in. w serialach Teen Wolf: Nastoletni wilkołak i Gotowe na wszystko.

Ich role nie zostały na razie ujawnione; wiemy tylko, że mają być "znaczące". Na tej podstawie amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że bracia zagrają pomocników Szalonego Kapelusznika znanych jako Tweedledum i Tweedledee - warto jednak podkreślić, że na razie nie mamy oficjalnego potwierdzenia, czy w produkcji zobaczymy złoczyńcę. Nie jest też wykluczone, że Carverowie sportretują współpracujących z Dwiema Twarzami bliźniaków, Maxa i Mina, lub po prostu wcielą się w bliźniaków Trigger, wywodzących się pierwotnie z Dzikiego Zachodu DC antagonistów.

Tweedledum i Tweedledee

The Batman wejdzie na ekrany kin w naszym kraju 25 czerwca przyszłego roku.