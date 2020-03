The Batman - Jeffrey Wright wspomina swój pierwszy kontakt ze światem Batmana

The Batman to film w reżyserii Matta Reevesa, do którego obecnie trwają zdjęcia. W tytułowej roli zobaczymy Roberta Pattinsona, z kolei jako Komisarz Gordon na ekranie pojawi się Jeffrey Wright, który przy okazji promocji 3. sezonu serialu Westworld, opowiedział o swojej pierwszej przygodzie z postacią Batmana w dzieciństwie.

Aktor podczas rozmowy z CNET zdradził, że zdarzało mu się czytać komiksy o Batmanie i w ogóle komiksy, kiedy dorastał, ale podczas rozmowy z reżyserem The Batman, Mattem Reevesem, wspólnie doszli do wniosku, że to Batman z Adamem Westem spowodował, tak ogromną więź z tą postacią. Już wcześniej reżyser zapowiadał, że w filmie zobaczymy liczne inspiracje do kultowej produkcji.

Czytałem trochę komiksów dorastając, tych o Batmanie także. Ale byłem ogromnym fanem Adama Westa i jego Batmana. Podobnie jak Matt Reeves. Nie oznacza to, że pod każdym względem robimy Adama Westa i jego Batmana. Ale dla mnie było to pierwsze poważne zanurzenie się w świat tej postaci.

Jeśli zaś chodzi o inspiracje Wrighta do wcielania się w postać Gordona, to zdradził, że korzystał z wielu źródeł do przygotowania się, ale jak zapowiadał wcześniej reżyser, będzie to coś nieco innego od pozostałych wcieleń.

The Batman - premiera filmu w USA 25 czerwca 2021 roku.