The Beast Inside wkracza na konsole. Zobaczcie zwiastun wydania na PlayStation i Xboksa

fot. Illusion Ray

The Beast Inside to horror stworzony przez polskie studio Illusion Ray. Przedstawia on historię o przetrwaniu, która rozgrywa się w dwóch różnych liniach czasowych. Gracze śledzą tu losy Adama, kryptoanalityka CIA i Nicolasa, który w XIX wieku przeżył koszmar w domu Blackstone, posiadłości znajdującej się pośrodku leśnej głuszy. Produkcja zadebiutowała w 2019 roku na platformie Steam, gdzie spotkała się z uznaniem ze strony graczy. Teraz zaś, po trzech latach od pecetowej premiery, pojawiła się ona również na konsolach PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X, a wkrótce trafi także na PS4.

Z okazji debiutu gry na konsolach udostępniono nowy zwiastun. Z materiałem możecie zapoznać się poniżej.