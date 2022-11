Wiedźmin - remake gry przeniesie akcję do otwartego świata? Szykują się zmiany

CD Projekt

Jakiś czas temu oficjalnie zapowiedziano, że pierwsza część serii Wiedźmin doczeka się remake'u. Zbyt wielu szczegółów nie ujawniono, choć twórcy przemycają pewne drobne informacje, które mogą zainteresować odbiorców - zarówno tych, którzy mają za sobą przygody Geralta, jak i takich, dla których będzie to pierwsze do nich podejście.

Podczas ostatniej prezentacji dotyczącej finansów CD Projekt poświęcono chwilę na remake pierwszej odsłony serii o Geralcie z Rivii. Zdradzono, że ma być to gra dla jednego gracza, a akcja osadzona zostanie w otwartym świecie. Ostatnia część zdania jest kluczowa i sugeruje inne podejście do rozgrywki.

Warto bowiem przypomnieć, że oryginał z 2007 roku miał kampanię podzieloną na rozdziały, do których nie dało się wrócić po ich zakończeniu. Najwyraźniej remake to zmieni i nawet po ukończeniu poszczególnych części fabuły będziemy mogli powracać do zwiedzonych wcześniej lokacji. Może oznaczać to również większą liczbę pobocznych aktywności, które zachęcałyby do eksploracji - na ten moment są to jednak wyłącznie spekaulacje.