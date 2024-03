The Bikeriders - nowy zwiastun filmu o motocyklistach z Austinem Butlerem. Fani dwuśladów mogą zacierać ręce!

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

The Bikeriders wywołało szum w 2023 roku podczas festiwalu filmowego Telluride i było stawiane jako mocny kandydat do tegorocznych Oscarów. Niestety w związku ze strajkami scenarzystów, Disney i znajdujące się w jego posiadaniu 20th Century Studios, zdecydowali się usunąć film Jeffa Nicholsa z listy premier. Dopiero w grudniu 2023 roku Focus Features pozyskało prawa do filmu.

Studio ruszyło z promocją filmu z Austinem Butlerem, Tomem Hardym i Jodie Comer w rolach głównych, którego premiera ma mieć miejsce 21 czerwca 2024 roku. O ile pierwszy zwiastun skupiał się bardziej na postaci Comer i jej perspektywie na działania motocyklistów, o tyle nowe wideo ma zachęcić fanów subkultury motocyklowej do wybrania się na film. Jak im to wyszło?

The Bikeriders - zwiastun filmu

The Bikeriders - opis filmu

Film opowiada historię o subkulturze motocyklistów w latach 60. XX wieku. Kathy jest częścią grupy zwanej Vandals, bo wyszła za mąż za szalonego Benny'ego. To jej opowieść pokazuje historię gangu na przestrzeni dekady.

Główne role grają Tom Hardy, Austin Butler, Jodie Comer, Michael Shannon, Boyd Holbrook i Norman Reedus. Jeff Nichols wyreżyserował na podstawie swojego scenariusza.