The Bourne Stuntacular - Universal Studios otwiera pokaz kaskaderski związany z filmowym cyklem

Źródło: materiały prasowe

30 czerwca Universal Studios na Florydzie otwarło nową atrakcję dla publiczności. To pokaz kaskaderski The Bourne Stuntacular, związany z serią filmów akcji o losach agenta Jasona Bourne'a. Jednak z powodu ogólnoświatowej pandemii, która może mieć wpływ na frekwencję widzów Universal Studios zdecydowało się zaprezentować w sieci wideo, które daje wgląd w to jak pokaz będzie wyglądał. W nowej atrakcji oprócz popisów kaskaderskich widzowie zobaczą wielki ekran LED z grafikami dającymi piorunujący efekt. Dodatkowo w atrakcji pojawi gwiazda filmowej serii o Bourne'ie, Julia Stiles, której wirtualna wersja wprowadzi odbiorców w historię. Poniżej możecie zobaczyć prezentację atrakcji.

Jeśli natomiast chodzi o fabułę kaskaderskiego pokazu to Jason Bourne podróżuje przez trzy kontynenty i ląduje w Dubaju, Waszyngtonie oraz Tangerze, aby odkryć tajne informacje i uniknąć niebezpieczeństwa ze strony swoich wrogów.