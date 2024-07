Cody Rhodes jako Homelander? Znany wrestler w spocie promocyjnym The Boys

fot. Prime Video

Od kilku tygodni na platformę Amazon Prime Video trafiają nowe odcinki 4. sezonu The Boys. Widzowie komentują wydarzenia w serialu, a najwięcej uwagi poświęcają postaci Homelandera, granego przez Antony'ego Starra. Ten złoczyńca wywołuje szereg emocji, ale jest też tak charakterystyczny, że fani cosplayu chętnie się za niego przebierają. Wizerunek wykreowany przez twórców The Boys spodobał się również słynnemu amerykańskiemu wrestlerowi.

Cody Rhodes groźny jak Homelander w spocie promocyjnym

Cody Rhodes, bo to o nim mowa, nie tylko jest świetnym wrestlerem występującym w federacji WWE w brandzie RAW, ale też znany jest ze swoich barwnych strojów. Fani dostrzegają w nich inspiracje Final Fantasy albo Assassin's Creed, ale tym razem Rhodes bezpośrednio nawiązał do Homelandera, do którego jest często porównywany ze względu na swój wygląd. Przy współpracy z Prime Video stworzył wideo, w którym wygląda jak lider Siódemki - ma taką samą pelerynę oraz jasne włosy. Do kamery mówi: "Homelander, o czym chcesz porozmawiać?". W podpisie możemy przeczytać, że spotkał American Nightmare'a (pol. Amerykański Koszmar) - to pseudonim wrestlera.

Warto dodać, że sportowiec po prostu w ten sposób docenił Antony'ego Starra, który wykreował tego legendarnego supka. Na Instastory podziękował ekipie, która pomogła zmontować ten spot promocyjny. Wyraził też swoją radość, że ludzie chętnie oglądają nowe odcinki serialu.

The Boys - premiera 7. odcinka 11 lipca na Prime Video.

