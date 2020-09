The Boys - nowe informacje o trzecim sezonie. Postać Soldier Boya będzie nieco różnić się od oryginału

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. The CW

2. sezon serialu The Boys spotkał się z bardzo entuzjastycznymi opiniami krytyków; seria wkrótce się zakończy, a fani będą wyczekiwać kolejnej odsłony, na której temat pojawiają się już pierwsze informacje. W serii komiksów Gartha Ennisa i Daricka Robertsona było kilka wersji Soldier Boya, począwszy od II wojny światowej aż do dnia dzisiejszego. Serwis The Illuminerdi w swoim raporcie donosi, że wersja, którą poznamy w serialu telewizyjnym (i w którą wciela się Jensen Ackles) będzie jedyną.

Ten supek nie zginął podczas wojny; zamiast tego pomógł USA wygrać i stał się międzynarodową gwiazdą w następnych latach. Żyjąc tak, jak sobie wymarzył, ostatecznie "zginął" podczas misji i stał się legendą; tajemnica tego, co tak naprawdę się z nim stało, będzie odgrywać w 3. sezonie istotną rolę, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Ackles będzie pojawiał się regularnie (nie, nie będzie to rola epizodyczna).

Witryna ujawnia też kilka słów o nowej postaci: będzie to dwudziestokilkuletni bohater z Ameryki Środkowej i były Starlight, z którą dorastał.