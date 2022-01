Cobra Kai - czy Hilary Swank pojawi się w serialu? Komentarz o postaci z Karate Kid 4 intryguje

fot. materiały prasowe

W każdym sezonie Cobra Kai twórcy sprowadzają do serialu ważne postaci z uniwersum Karate Kid. Poza powrotem Daniela LaRusso oraz Johnny'ego Lawrence'a do tej pory mieliśmy m.in. Kreese'a, Ali Mills, Terry'ego Silvera czy Chozena. Fani wiedzą, że z ważnych postaci została jeszcze Hilary Swank, która zagrała w filmie Karate Kid IV: Mistrz i uczennica, Jej bohaterka również była uczona przez pana Miyagiego.

Hilary Swank w Cobra Kai?

Podczas wywiadu promującego 4. sezon Cobra Kai, twórcy zostali zapytani o potencjalne wprowadzenie postaci granej przez Hilary Swank. Zasadniczo to ostatnia ważna dla uniwersum postać, która jeszcze nie pojawiła się w serialu. Czy jej Julie Pierce ma szansę się pojawić? Odpowiedź twórców napawa optymizmem.

- Możemy jedynie powiedzieć, że kochamy Hilary Swank. Uważamy ją za fenomenalną aktorkę i uwielbiamy jej postać w serii. Była uczona przez pana Miyagiego i jest kimś ważnym w uniwersum Karate Kid. Nie możemy powiedzieć, czy ta postać wróci, ani jak wróciłaby, jeśli do tego dojdzie. Możemy jednak powiedzieć, że o niej rozmawiamy i być może spotkaliśmy się z nią, może z nią pracowaliśmy, może nie. Nic nie możemy ci powiedzieć! To pozostanie niewiadomą dopóki nie pojawi się w serialu lub dobiegnie on końca - mówi Jon Hurwitz, współtwórca Cobra Kai.

Fani spekulują, kogo mogłaby zagrać. Najpopularniejsza jest teoria, że Hilary Swank wcieli się w matkę Tory, której na ekranie jeszcze nie zobaczyliśmy.

Obecnie trwają zdjęcia do 5. sezonu Cobra Kai, ale nie ma żadnych przecieków co twórcy szykują na te odcinki. Wiemy również, że trwają prace nad scenariuszami 6. sezonu.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.