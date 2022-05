The Boys - Soldier Boy przeciwko narkotykom. Parodia Kapitana Ameryki z MCU

fot. Amazon Prime Video

The Boys jest serialem od Amazon Prime Video, który w satyryczny sposób podchodzi do kina superbohaterskiego, podobnie jak to robił komiks o tym samym tytule autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robertsona. W serialu w prześmiewczy sposób nawiązuje się do produkcji Marvela i DC. Niedawno otrzymaliśmy zwiastun Dawn of the Seven, czyli fikcyjnego filmu produkowanego przez firmę Vought International. Jest to parodia Ligi Sprawiedliwości oraz zakulisowych wydarzeń rozgrywających się wokół tego tytułu.

W 3. sezonie zobaczymy nową postać supka, w którą wciela się Jensen Ackles. Gra Soldier Boya, który w komiksie jest pewnego rodzaju parodią marvelowskiego Kapitana Ameryki. Jest uważany za pierwszego superbohatera w historii. Jego popularność wzrosła po jego udziale w II wojnie światowej, dzięki czemu stał się kulturową ikoną. W zwiastunie serialu mogliśmy dostrzec kilka nawiązań do Kapitana Ameryki z MCU. Twórcy poszli jeszcze dalej i pokazali nowy filmik Vought International pochodzący z 1984 roku, na którym Soldier Boy w swoim wystąpieniu radzi, żeby widzowie nie brali narkotyków. Przypomina to filmiki z Kapitanem Ameryką, które Peter Parker oglądał w szkole w Spider-Man: Homecoming. Wideo z Soldier Boyem zachowuje podobny ton i możemy w nim usłyszeć takie oto antynarkotykowe przesłanie:

Czy wiecie, że narkotyki i przestępstwa związane z narkotykami są ogólnonarodowym problemem? W całej Ameryce narkotyki niszczą ludzkie życia, ale nie musisz być superbohaterem, żeby walczyć przeciwko nim, ponieważ twoją supermocą jest powiedzenie słowa "nie". Więc jeśli ktoś zaproponuje ci narkotyki, powiedz mu, że Soldier Boy stwierdził, że branie narkotyków nie jest cool, a kto je bierze to jest frajerem. Pamiętaj! Prawdziwy bohater nie bierze narkotyków."

Zobaczcie też pomysłowy sposób promocji 3. sezonu The Boys, w którym Butcher strzela laserem z oczu z billboardu trafiając w spalony samochód.

https://twitter.com/miacatnz/status/1531177680976375809

Do swoich ról w 3. sezonie powrócą: Karl Urban, Antony Starr, Erin Moriarty, Jack Quaid, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie i Claudia Doumit. Nowymi członkami obsady w 3. sezonie oprócz Acklesa są Katia Winter, Sean Patrick Flanery, Nick Wechsler i Laurie Holden.

The Boys - zdjęcia z 3. sezonu

The Boys - sezon 3

The Boys - opis fabuły 3. sezonu

Od roku trwa spokój. Homelander się nie wychyla. Rzeźnik pracuje dla rządu pod nadzorem Hughie’ego. Jednak obu korci, aby zamienić ten spokój w krwawą jatkę. Chłopaki dowiadują się o tajemniczej antysupkowej broni, wpadają na Siódemkę, rozpoczynają wojnę i ścigają legendarnego pierwszego superbohatera: Soldier Boya.

The Boys - pierwsze trzy odcinki 3. sezonu trafią 3 czerwca 2022 roku na Amazon Prime Video. Kolejne będę emitowane co tydzień w piątki.