The Boys - plakaty parodii Ligi Sprawiedliwości. Wszyscy superbohaterowie Dawn of the Seven

fot. Amazon Prime Video

Premiera 3. sezonu The Boys zbliża się wielkimi krokami, więc kampania promocyjna rozkręciła się na dobre. Superbohaterska produkcja od Amazon Prime Video promuje się w swój niepowtarzalny i nietypowy sposób. Kilka dni temu otrzymaliśmy zwiastun Dawn of the Seven, czyli fikcyjnego filmu produkowanego przez firmę Vought International w serialu. Jest to nawiązanie do Ligi Sprawiedliwości oraz wydarzeń rozgrywających się wokół tej produkcji. Z kolei tytuł przypomina inny blockbuster DC - Batman v Superman: Świt sprawiedliwości.

Parodia też jest o tyle zabawna, że w "Świcie Siódemki" drużyna składa się tylko z 5 superbohaterów: Homelandera (Antony Starr), Starlight (Erin Moriarty), Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Traina (Jessie T. Usher) i Black Noira (Nathan Mitchell).

Przypomnijmy, że w serialu reżyser Dawn of the Seven - Adam Bourke - pokłócił się z włodarzami studia i Siódemką, którzy nie podzielali jego wizji artystycznej filmu. Jego fani domagali się wydania jego wersji reżyserskiej (powstał hashtag #ReleaseTheBourkeCut nawiązujący do #ReleaseTheSnyderCut). Warto dodać, że do zabawy na Twitterze dołączył aktor wcielający się w Bourke'a, P.J. Byrne, który aktywnie promuje film o Siódemce. Jak twierdzi - jego wersja trwała 23 godziny, ale skrócił ją do 9 godzin.

https://twitter.com/PJ_Byrne/status/1528094299904086016

https://twitter.com/PJ_Byrne/status/1527791843538194432

Założono również stronę dawnoftheseven.com, na której znajdują się materiały do produkcji, jak do prawdziwego filmu. Poniżej możecie obejrzeć plakaty do Dawn of the Seven z Homelanderem, Starlight, Queen Maeve, A-Trainem i Black Noirem. Ponadto na Twitterze Vought International rozpoczęła się promocja nowego reality show - American Hero. Ma on wyłonić nowych członków Siódemki. Plakaty oraz zdjęcia do 3. sezonu The Boys znajdują się w poniższej galerii.

The Boys: Dawn of The Seven

The Boys - opis fabuły 3. sezonu

Od roku trwa spokój. Homelander się nie wychyla. Rzeźnik pracuje dla rządu pod nadzorem Hughie’ego. Jednak obu korci, aby zamienić ten spokój w krwawą jatkę. Chłopaki dowiadują się o tajemniczej antysupkowej broni, wpadają na Siódemkę, rozpoczynają wojnę i ścigają legendarnego pierwszego superbohatera: Soldier Boya.

The Boys - pierwsze trzy odcinki 3. sezonu trafią 3 czerwca 2022 roku na Amazon Prime Video. Kolejne będę emitowane co tydzień w piątki.