The Bride - Christian Bale jako potwór Frankensteina na zdjęciu. Jest nie do poznania!

fot. Universal Pictures

Maggie Gyllenhaal pracuje nad swoim nowym projektem, The Bride, który jest remakiem klasyka o Frankensteinie. W tej zatrważającej roli zobaczymy Christiana Bale'a, a na ekranie będzie mu towarzyszyć Jessie Buckley. Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia, na których można zobaczyć imponujące kreacje aktorów. Szczególnie Bale jako słynny stwór zaskakuje - jest niemal nie do poznania! Zobaczcie sami.

The Bride - pierwsze zdjęcia

The Bride - co wiadomo o filmie?

Gyllenhaal reżyseruje remake filmu Jamesa Whale'a z 1935 r., zatytułowanego Bride of Frankenstein. To także sequel Frankensteina z 1931 roku, który adaptował powieść Mary Shelley.

Tym samym film zaprowadzi widzów do lat 30. w Chicago, gdzie Frankenstein prosi doktora Euphroniusa o pomoc w stworzeniu towarzyszki. Dają życie zamordowanej kobiecie jako tytułowej Pannie Młodej. Romans będzie kwitnąć, a w międzyczasie dojdą komplikacje związane z zainteresowaniem policji oraz radykalnymi zmianami społecznymi. The Bride jest zapowiadany jako "horror thriller", który będzie eksplorował tematy "tożsamości, miłości i tworzenia".

Warner Bros. wyznaczył datę premiery na 3 października 2025 roku.