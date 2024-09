Nadchodzi nowa epicka franczyza - o Jezusie, apostołach i Mojżeszu. Twórca The Chosen ujawnia kolejne projekty

Fot. Materiały prasowe

Dallas Jenkin, twórca serialu The Chosen - Wybrani, którego głównym bohaterem jest Jezus, uruchomił 5&2 Studios i podzielił się listą projektów w trakcie realizacji. Według oficjalnego oświadczenia niezależne studio filmowe planuje „produkować historie inspirowane Biblią poprzez wyjątkowo ludzkie i autentyczne opowiadanie historii oraz angażowanie publiczności”.

5&2 Studios - twórca The Chosen ujawnia kolejne projekty

Pierwszym nowym tytułem jest animacja The Chosen Adventures, która rozgrywa się w tym samym czasie, co The Chosen - Wybrani. Ma skupić się na interakcjach Jezusa z grupą dzieci, którą spotkał w trakcie podróży, a także pokazać go przez pryzmat najmłodszych.

W trakcie realizacji jest także sześcioodcinkowy serial przygodowy The Chosen in the Wild with Bear Grylls. Wiemy, że zdjęcia ruszą jesienią 2024 roku.

Dallas Jenkin po zakończeniu The Chosen - Wybrani planuje także napisać i wyreżyserować trzysezonowy serial o życiu Mojżesza. Każda część pokryje inną erę jego życia. Twórca z wielką pasją opowiadał portalowi Variety o jego postaci – bohaterze, który dostał za zadanie stanąć na czele wielkiego ruchu religijnego, choć nigdy nie pragnął być przywódcą.

W drodze są także serie limitowane o Dziejach Apostolskich i Józefie.